حكومة الوحدة تبحث مع البنك الدولي تفعيل البرامج الصحية

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، مع فريق العمل الخاص بالبنك الدولي في ليبيا تفعيل البرامج الصحية في ليبيا.

وناقش الوزير مع الفريق الدولي تفعيل ثلاثة برامج رئيسية وهي “الموارد البشرية والنفقات الصحية الاقتصادية والرعاية الصحية الأولية” التي يعمل عليها الفريق مع خبراء من وزارة الصحة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وقدم فريق البنك الدولي مجموعة شروح للبرامج التي اعتمدوها، مؤكدين أن بدء التطبيق الفعلي سيكون بداية العام المقبل بالتنسيق مع المرافق الصحية.

من جانبه أكد وزير الصحة المكلف أن ليبيا تعد جزءا من البنك الدولي ومن الدول الداعمة لعمله، مشددا على ضرورة الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يقدمها البنك خاصة في دعم القطاعات وتقديم المشورة الفنية، والتنسيق مع وزارة المالية والإدارة المختصة بوزارة الصحة بالخصوص.