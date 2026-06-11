حكومة الوحدة تعلق العمل بنظام «التأشيرات» عبر المطارات مؤقتًا

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية تعميمًا يقضي بإيقاف العمل بنظام التأشيرات التي تُمنح عند الوصول عبر المطارات والمنافذ الجوية بشكل مؤقت، في إطار تنظيم دخول الأجانب إلى الأراضي الليبية وتعزيز إجراءات الرقابة على المنافذ الحدودية.

وبحسب التعميم، يسري هذا الإجراء اعتبارًا من تاريخ صدوره، إلى حين استكمال مراجعة شاملة لآليات منح التأشيرات، ووضع الضوابط والإجراءات التنظيمية التي تكفل منع أي حالات تزوير أو استغلال، وضمان الالتزام بالتشريعات النافذة.

كما كُلّفت وزارة الداخلية ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بإعداد تصور متكامل لتنظيم إجراءات منح التأشيرات، ورفعه إلى رئاسة الوزراء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، على أن يتضمن التصور الضوابط الفنية والأمنية والإدارية اللازمة لضمان حسن التنفيذ.

ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز منظومة إدارة المنافذ الحدودية، ورفع مستوى الرقابة على حركة الدخول والخروج، بما ينسجم مع الجهود الرامية إلى تطوير الإجراءات الأمنية والإدارية المنظمة لملف التأشيرات في ليبيا.