«حكومة الوحدة» تناقش أوضاع إقامات الليبيين المقيمين في تركيا

عقد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعا بديوان مجلس الوزراء مع المدير العام لمكافحة الهجرة غير النظامية وشؤون الترحيل لمناقشة أوضاع إقامات الليبيين المقيمين في دولة تركيا.

وتم خلال اللقاء مناقشة الصعوبات والمشاكل التي تواجه الليبيين المتواجدين بالأراضي التركية من مرضى وطلبة ورجال أعمال ومقيمين وتنفيذ الاتفاق الذي تم بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في أنقرة.

وتم الاتفاق على معالجة أوضاع الطلبة والمرضى المتواجدين بالساحة التركية كخطوة أولى على أن يتم إعداد اتفاقية تنظم تواجد الليبيين بالدولة التركية.