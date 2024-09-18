حكومة الوحدة تنظم مسابقة المدارس الصديقة للبيئة

نظمت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، مسابقة المدارس الصديقة للبيئة بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي ووزارة التربية والتعليم، ضمن اهتمامها بالبيئة،

وأسفرت المسابقة عن فوز عدد من المدارس المتميزة التي أظهرت اهتماماً كبيراً بالبيئة واستدامتها، حيث تُوجت الاحتفالية بإعلان المراكز العشرة الأولى الفائزة بلقب “المدرسة الصديقة للبيئة”.

وحضر المسابقة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووكيل الوزارة لشؤون البلديات، والأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، ومدير إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم والإرشاد النفسي بوزارة التربية والتعليم، ومدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة، ومديرو مديريات الإصحاح البيئي بالمناطق، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالشأن البيئي.