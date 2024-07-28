«حكومة الوحدة» توقع مذكرة تفاهم مع الوكالة التركية للتعاون

تم يوم الأحد بالعاصمة طرابلس التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ممثلةً في إدارة التعاون الدولي، والوكالة التركية للتعاون والتنسيق (TIKA) وكذلك برتوكول تعاون لصيانة جامع درغوث بالمدينة القديمة طرابلس.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية لتنظيم عمل المؤسسات والوكالات الدولية الحكومية من خلال إطار قانوني ينظم عملها داخل دولة ليبيا.

وقام أشرف التائب، مدير إدارة التعاون الدولي، بالتوقيع على مذكرة التفاهم نيابة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بينما وقع محمود النعاس، رئيس جهاز إدارة المدينة القديمة، على برتوكول التعاون عن الجانب الليبي، ومن الجانب التركي قام سركان كيالار رئيس وكالة (TIKA)، بالتوقيع على مذكرة التفاهم، وبرتوكول التعاون.

وكانت مراسم التوقيع بحضور وكيل الوزارة لشؤون الهجرة والمغتربين السيد امحمد زيدان وعدد من المدراء بالوزارة؛ ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بهدف تعزيز أواصر التعاون الإنمائي الدولي بين دولة ليبيا وجمهورية تركيا، واستمراراً لمسيرة التعاون الثنائي الوثيق بين البلدين الصديقين.

كما تنص بنودها على أهمية التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي في البرامج التي تقدمها الوكالة، بغية فتح آفاق للشراكة الفاعلة بما يخدم المصلحة المشتركة، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا لدولة ليبيا.