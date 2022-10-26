حكومة الوحدة تُبدي استعدادها لعلاج مرضى الأورام الفلسطينيين

أبدى نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح، استعداده لعلاج أكثر من 25 فلسطينياً من مرضى الأورام بالخارج، ومعاملتهم إسوة بالمرضى الليبيين.

جاء ذلك خلال لقاء عقده بديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، مع السفير الفلسطيني لدى ليبيا محمد رحال، لبحث أوضاع الجالية الفلسطينية داخل البلاد.

وناقش أبوجناح مع السفير الفلسطيني إمكانية دخول شركات الأدوية الفلسطينية إلى ليبيا، وتذليل الصعاب أمام الأطقم الطبية والطبية المساعدة الفلسطينية العاملة في ليبيا.