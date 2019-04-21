حكومة الوفاق الوطني تبحث تداعيات الأزمة الإنسانية في طرابلس

عُقد اجتماع وزاري برئاسة وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق الوطني يوسف جلالة، الأحد، ضم وزيري الحكم المحلي والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، ومنسق شؤون النازحين بمكتب وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين، ومدير فرع الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية.

وناقش الاجتماع الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء تداعيات الأزمة الإنسانية بجنوب وغرب طرابلس.

كما استعرض الاجتماع آلية العمل المشترك بين الجهات المعنية، لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين النازحين، نتيجة الاشتباكات المسلحة وتوحيد الجهود للتخفيف من معاناة السكان المدنيين وتوفير الاحتياجات العاجلة لهم.

هذا وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على توحيد مصادر، وقواعد البيانات التي تخص النازحين، لتوجيه الدعم للأسر المستهدفة.

وأكد الحضور على أهمية فتح مراكز إيواء في أماكن بعيدة عن مناطق الاشتباكات لتجنب مزيد من الخسائر بين المدنيين وتنظيم آلية إدارة مراكز الإيواء الطارئة داخل وخارج مدينة طرابلس والتنسيق مع البلديات المتضررة مع وزارة الحكم المحلي.

كما أكد المجتمعون، على بذل الجهود لإحاطة لجنة الأزمة التابعة للمجلس الرئاسي، بكافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وبشكل عاجل تمهيدا لتوفيرها، وتوزيعها احتياجات النازحين.

هذا وستتولى، وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع الهيئة الليبية للإغاثة، حصر وجمع المعلومات الخاصة بالأزمة، بحسب ما نقلت إدارة التواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.