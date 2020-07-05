حكومة الوفاق تبحث آليات توفير الخدمات لمناطق الجنوب

بحث أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الدكتور الطاهر عامر، آليات توفير الخدمات للمواطنين في المنطقة الجنوبية في جميع المجالات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، أعضاء المجلس التسييري لمدينة سبها.

وشدد الأمين العام على ضرورة التنسيق بين بلديات الجنوب لتوفير الخدمات والاستفادة من كافة الإمكانيات والموارد وتفعيل سياسة اللامركزية في الخدمات، بحسب ما نقلت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء.

من جانبهم أكد أعضاء المجلس التسييري على أهمية وجود مكتب لرئاسة الوزراء في الجنوب للرفع من الأداء الإداري والإشراف على القطاعات التي تقدم خدمة للمواطنين لضمان انسيابية وصولها لمستحقيها.