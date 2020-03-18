حكومة الوفاق تبحث رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بالدعم النقدي

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه العادي الثالث للعام 2020. [المجلس الرئاسي]

عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، اجتماعه العادي الثالث للعام الجاري، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وبحضور نواب وأعضاء المجلس ووزراء الحكومة.

وفي مستهل الجلسة أعتمد المجلس محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2020، وأطلع السراج الوزراء عما جرى خلال اجتماعه مع عمداء البلديات الذي تناول فيه عدد من القضايا من بينها الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتوفير احتياجات النازحين، والتعامل مع تكدس القمامة، وموضوع نقل الاختصاصات للبلديات وفقا لقانون الإدارة المحلية ومشروع اللائحة المالية للبلديات.

وتداول المجلس تقرير اللجنة الوزارية المُشكلة لبحث استكمال الإصلاحات الاقتصادية، ومن بينها موضوع رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بالدعم النقدي المباشر، والإجراءات المصاحبة لتنفيذ هذا البرنامج.



ووافق المجلس خلال هذه الجلسة على تشكيل مجلس المنافسة وفقا لأحكام القانون التجاري والذي عرضه وزير الاقتصاد الذي أكد على أهمية هذا المجلس لتحقيق متطلبات المرحلة الاقتصادية القادمة.

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