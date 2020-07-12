حكومة الوفاق تبدء إجراءات الانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية

أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمد القبلاوي، بأن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، طلب من وزير الخارجية محمد سيالة، البدء في إجراءات انضمام ليبيا لعدد من الاتفاقيات الدولية.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن القبلاوي قوله، إن الاتفاقيات التي طالب رئيس المجلس الرئاسي بالانضمام إليها متعلقة باتفاقية حماية الأشخاص من الإخفاء القسري واتفاقية أتاوا لحظر الألغام ضد الأشخاص والبرتوكول الاختياري المكمل لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وأشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي طالب الخارجية بالتنسيق الكامل في هذا الشأن مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني المنشأة عام 2019 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 4.