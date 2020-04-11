حكومة «الوفاق» تتسلم مساعدات طبية من تركيا

استلمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم السبت، شحنة من المساعدات الصحية، تشمل مستلزمات طبية وقائية وعلاجية ومعقمات من الشعب التركي لمساعدة الشعب الليبي في مواجهة وباء كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأفادت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء، بأن الشحنة قام بتسليمها السفير سرحات أكسن سفير تركيا لدى ليبيا، وقام باستلامها وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم، وحملت المساعدات شعار يقول “ما بعد اليأس إلا الأمل، وما بعد الظلام إلا الشمس”.

من جانبه أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، عن الشكر والامتنان لجمهورية تركيا لهذا الدعم، الذي يُعبر عن عمق العلاقات الثنائية وأواصر الأخوة والصداقة بين الشعبين الشقيقين، وفق قوله.