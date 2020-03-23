حكومة «الوفاق» تتلقى عرضاً من الصين بشأن برنامج تدريبي لمواجهة كورونا

السرّاج طلب الاستعانة من الصين في كيفية التعامل مع فيروس كورونا . [أرشيفية/المجلس الرئاسي]

تلقّت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، عن طريق وزارة الخارجية عرضًا مقدّمًا من نظيرتها بدولة الصيـن بشأن إقامة برنامج تدريبي دولي لتعريف الخبراء في ليبيا بالبروتوكولات التي استخدمتها الصين في تشخيص وعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الصحة، بأن البرنامج التدريبي الذي سيُجرى باستخدام تقنيات التدريب عن بُعد، سيمنح تعريفًا بالطرق التي اتبعتها دولة الصين في التعامل مع تفشي جائحة كورونا إلى جانب طرق التعامل مع انسداد الممرات التنفسية خلال مرحلة العدوى، ويمنح أيضًا تعريفًا بالحالات الحادة.

كما يسمح البرنامج التدريبي بإقامة حلقات نقاش وتبادل الأسئلة بين المحاضرين والمتدربين.

ويشارك في تقديم البرنامج التدريبي الخبير «تشونغ نانشان» أخصائي أمراض صدرية ورئيس فريق مكافحة جائحة كورونا ومتخصص في الأمراض الوبائية، والخبيرة «لي نانجوان» أخصائية أمراض كبد بفريق مكافحة فيروس كورونا والوبائيات، والخبيرة «جياو جي» رئيس مستشفى بكين الجامعي رقم 3 ورئيس فريق الدعم والمساعدة لمدينه ووهان، والخبير «تشانغ جونهوا» نائب رئيس مستشفى “زونقشان” ورئيس فريق الدعم بمدينة ووهان والخبير «تشو تشوين» المدير العام للموارد البشرية الصحية باللجنة الصينية الوطنية للصحة.

من جانبه ذكر مدير مكتب الوكيل العام «محمود بن محمود» أن الوزارة أحالت عرض وزارة الصحة الصينية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض لترشيح خبراء لتلقي البرنامج التدريبي.

يُشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السرّاج، بعث في وقت سابق، كتابًا رسميًا إلى رئيس دولة الصين عبر وزارة الخارجية طلب فيه الاستعانة بخبراء في كيفية التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

اقترح تصحيحاً