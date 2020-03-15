ليبيا

حكومة الوفاق.. تحدد موعد إغلاق المنافذ الجوية والبرية

عين ليبيا | نُشر الأحد، 15 مارس 2020 - 09:51
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ليبيا
أعلن حالة الطوارئ والتعبئة لمواجهة ذلك الخطر الدائم فيروس كورونا المستجد [ارشيف]

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، في كلمة متلفزة، مساء السبت: “يتوجب علينا اتخاذ حزمة من الاجراءات الاحترازية، منها إغلاق كافة المنافذ الجوية والبرية لمدة 3 أسابيع، بدءا من 20 مارس 2020”.

وأضاف السراج: “أعلن حالة الطوارئ والتعبئة لمواجهة ذلك الخطر الدائم فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء (جائحة)، وتفعيل خطة منظمة العالمية وتخصيص نصف مليار دولار لمواجهة هذه الأزمة”.

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ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى اليوم ، إلى 153 ألف و523 شخصا، توفي منهم 5789 شخصا، فيما شفي حتى الآن 72587 شخصا، وفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في 114 دولة حول العالم.

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