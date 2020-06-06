حكومة الوفاق تدعو المواطنين لعدم العودة لبيوتهم قبل إزالة الألغام ومخلفات الحرب

قام وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق يوسف جلالة، اليوم السبت، بزيارة تفقدية لمنطقتي عين زارة وادي الربيع في العاصمة طرابلس.

وأفادت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء، بأن الزيارة تأتي للوقوف على حجم الأضرار التي خلفها العدوان على طرابلس بعد دحره من قِبل قوات الجيش التابع لحكومة الوفاق.

وأكد الوزير خلال الجولة التي شملت منازل المواطنين والمرافق الخدمية العامة والخاصة التي طالها القصف بأن الزيارة في إطار حرص الوزارة على سلامة نازحين المناطق التي كانت تحت سيطرة من وصفها بـ”الميليشيات الإجرامية” المعتدية على العاصمة طيلة الأشهر الماضية والوقوف إلى جانبهم البالغ عددهم 60.000 أسرة تضم 350.000 مواطن نازح بسبب الحرب غير المبررة تاركين بيوتهم عنوة للنجاة من الموت جراء القصف العشوائي الذي طال أملاكهم، وفق قوله.

كما أشار جلالة إلى وجود كميات كبيرة من مخلفات الحرب التي تشمل القذائف الصاروخية غير متفجرة، والآليات العسكرية المدمرة والألغام التي زُرِعت في بيوت المدنيين.

ودعا الوزير المواطنين إلى عدم العودة إلى منازلهم قبل منحهم الأذن من الجهات ذات العلاقة بعد إزالة مخلفات الحرب وإبطال مفعول الألغام من قِبل المختصين في الهندسة العسكرية، وتعقيم المنطقة حفاظاً على سلامتهم من الأمراض والأوبئة وتكون العودة بالتنسيق مع عمداء البلديات ومخاتير المحلات لضمان العودة الآمنة لهم ولذويهم.