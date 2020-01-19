حكومة الوفاق.. تدعو لنشر قوة حماية دولية

سنرحب بقوة حماية من أجل حماية السكان المدنيين الليبيين الذين يتعرضون باستمرار للقصف. [أرشيف/إنترنت]

دعا رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، فايز السرَاج، إلى نشر “قوة حماية دولية” في البلاد، في حال استأنفت قوات حفتر عملياتها العسكرية.

وقال السرَاج، في مقابلة مع صحيفة “دي فيلت” الألمانية، قبل انعقاد المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي يعقد في برلين اليوم الأحد: “إذا لم ينه خليفة حفتر هجومه، سيتعين على المجتمع الدولي التدخل عبر قوة دولية لحماية السكان المدنيين الليبيين”.

وأضاف: “سنرحب بقوة حماية ليس لأنه يجب أن نكون محميين بصفتنا حكومة، بل من أجل حماية السكان المدنيين الليبيين الذين يتعرضون باستمرار للقصف منذ تسعة أشهر”.

واعتبر السرَاج، أن مهمة قوة مسلحة كهذه يجب أن تكون برعاية الأمم المتحدة، قائلاً “إنه يتوجب تحديد الجهة التي ستشارك فيها، سواء كان الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية”.

وانتقد رئيس حكومة الوفاق الليبية، مستوى انخراط الأوروبيين حتى الآن، قائلا “للأسف، كان دور الاتحاد الأوروبي حتى الآن متواضعا جدا، على الرغم من أن بعض دول الاتحاد الأوروبي لديها علاقة خاصة مع ليبيا، وعلى الرغم من أننا جيران ولدينا مصالح مشتركة كثيرة”.

وتقول الأمم المتحدة إنّ أكثر من 280 شخصا قتلوا إضافة إلى أكثر من ألفي مقاتل، فضلا عن نزوح 146 ألفا، ولا يزال اتفاق وقف إطلاق النار وفق المبادرة التركية – الروسية الذي بدأ الأسبوع الماضي، ساريا رغم تبادل الطرفان اتهامات بخرقه