حكومة الوفاق ترفض دعوة مصر بشأن اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية

أفاد مسؤول بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق، في تصريح خاص لـ”عين ليبيا”، برفض حكومة الوفاق الوطني، دعوة مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى الوزراء بشأن تطور الأوضاع في الإزمة الليبية.

وأضاف المصدر أن وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، أعرب عن رفض حكومته دعوة مصر، وقال إنه لم يتم التشاور وإخطار الوزارة بشأن الاجتماع، أو تضعها بالصورة، وهي الحكومة الشرعية، وهو ما يخالف البروتوكولات الدبلوماسية “.

وأوضح أن ذلك تك خلال اتصال هاتفي مع مسؤول الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، رئيس المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية العرب، وبحث خلال المكالمة التطورات الجارية في ليبيا.

يُشار إلى أن مصر تقدمت بطلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك عبر تقنية الفيديو