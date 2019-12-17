الرئيسية | حرب طرابلس | ليبيا

حكومة «الوفاق» تستعرض أوضاع الجالية الفلسطينية المتضررة من حالة النزوح

عين ليبيا | آخر تحديث: 17 ديسمبر 2019 - 19:22
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

تم خلال الاجتماع استعراض آليات تسهيل وصول المساعدات الإنسانية. [إدارة التواصل والإعلام]
أفادت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء بحكومة الوفاق، بأن الاجتماع الذي عقده وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين الدكتور “يوسف جلالة”، الثلاثاء، مع القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا “محمد رحال”، ورئيس الجالية الفلسطينية في ليبيا “حسان المغني”، حول أوضاع الجالية الفلسطينية في ليبيا المتضررة من حالة النزوح جراء العدوان على طرابلس .

محتوى ذو صلة
المشري: تفجيرات الزاوية لا تقل إرهابًا عن تفجيرات «داعش»

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء، استعراض آليات تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الجالية من النازحين، وتسجيلهم ضمن نطاق البلديات المستضيفة للنازحين.

وأشاد السفير بالجهود التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني لدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وفق قوله.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن