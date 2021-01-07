حكومة الوفاق تستعرض إستراتيجية العمل مع المنظمة الدولية للهجرة

بحث وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق يوسف جلاله، خلال لقائه اليوم الخميس نائب رئيس بعثة منظمة الأمم المتحدة للهجرة لدى ليبيا مات هوبر، إستراتيجية عمل الوزارة لعام 2021م ومنها توفير الاحتياجات الملحة للمستضعفبن والنازحين، والبلديات المستضيفة لهم والعائدين في بلديات جنوب طرابلس.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء، التأكيد على أن الأولوية في تقديم المساعدات الملحة ستكون لبلديات الجنوب، ودعم نازحي مدينة مرزق، وتوطين برامج لدعم عودة نازحي تاورغاء مستقبلا التي سيعقد اجتماع بشأنها.

وأشاد نائب رئيس البعثة على دور وزارة النازحين في القيام بالمهام الموكلة لها بكل مهنية، وأكد على ضرورة الاستمرار في المشاورات المشتركة في ما يخص النازحين والمهجرين في المجالات كافة، بحسب ما نقلت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء.