حكومة الوفاق تستعرض إستراتيجية العمل مع المنظمة الدولية للهجرة

بحث وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق يوسف جلاله، خلال لقائه اليوم الخميس نائب رئيس بعثة منظمة الأمم المتحدة للهجرة لدى ليبيا مات هوبر، إستراتيجية عمل الوزارة لعام 2021م ومنها توفير الاحتياجات الملحة للمستضعفبن والنازحين، والبلديات المستضيفة لهم والعائدين في بلديات جنوب طرابلس.
وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء، التأكيد على أن الأولوية في تقديم المساعدات الملحة ستكون لبلديات الجنوب، ودعم نازحي مدينة مرزق، وتوطين برامج لدعم عودة نازحي تاورغاء مستقبلا التي سيعقد اجتماع بشأنها.
وأشاد نائب رئيس البعثة على دور وزارة النازحين في القيام بالمهام الموكلة لها بكل مهنية، وأكد على ضرورة الاستمرار في المشاورات المشتركة في ما يخص النازحين والمهجرين في المجالات كافة، بحسب ما نقلت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء.
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