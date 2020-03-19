حكومة «الوفاق» تُرحب بالدعوات الدولية للوقف الإنساني لمواجهة كورونا

النفط هو مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي [انترنت]

حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج، المعترف بها دوليا، ترحب بالدعوات الدولية لإعلان الوقف الإنساني الفوري للأعمال العدائية في البلاد، للسماح للسلطات المحلية بالتصدي لوباء كورونا.

وكما دعت الحكومة، في بيان نشرته صفحة مكتبها الإعلامي على موقع فيسبوك، إلى إعادة فتح حقول ومرافئ النفط واستئناف التصدير تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط باعتبار النفط “هو مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي”.

وفي وقت سابق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رحبت بدعوة مجموعة من الشركاء الدوليين لجميع أطراف النزاع في ليبيا إلى إعلان وقف فوري للأعمال القتالية لأغراض إنسانية فضلاً عن وقف النقل المستمر لجميع المعدات العسكرية والأفراد إلى ليبيا، وذلك من أجل “تمكين السلطات المحلية من الاستجابة بشكل سريع للتحدي غير المسبوق الذي يشكله فيروس كورونا”.

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