حكومة الوفاق تُرسل قافلة طبية متكاملة لمجابهة كورونا ودعم الصحة في سبها والمنطقة الجنوبية

أرسلت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني إمدادات طبية ضخمة، أمس الاثنين، إلى مدينة سبها، لدعم جهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وتوفير الإمدادات الطبيّة للمستشفيات والمراكز العلاجية بالمنطقة الجنوبية.
وأفادت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء، بأن إرسال القافلة يأتي بناءً على توجيهات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بتوفير كافة المتطلبات الضرورية لمجابهة جائحة كورونا، والمتطلبات الأساسية للقطاع الصحي في المنطقة الجنوبية.
وتم تجهيز قافلة طبية متكاملة لدعم مدينة سبها والمنطقة الجنوبية بجملة من التجهيزات والأدوية التخصصية والمستلزمات والمعدات الطبية والوقائية وأجهزة المعامل الخاصة بالكشف الدقيق عن الحالات المشتبه بها.
وتتضمن المعدات الطبية أجهزة التنفس، وأسرّة العناية الفائقة والإيواء، وعربات نقل المرضى والإسعاف، إضافة إلى تجهيزات غرف العمليات الجراحية والتخدير والولادة والتشخيص المختلفة، وثلاجات حفظ الأدوية وأجهزة أشعة رقمية ثابتة ومتحركة، ومحارق للمخلفات الطبية، وكافة متطلبات الوقاية من أقنعة وقفازات وبدل العزل ومواد تطهير وتعقيم بمختلف أنواعها لحماية الاطقم الطبية.
يُشار إلى أن هذه هي القافلة الضخمة، هي الثانية التي تُرسل للمناطق الجنوبية لمجابهة جائحة كورونا وتوجهت قافلة الدعم الأولى إلى مدينة سبها والمدن المجاورة بتاريخ 19 أبريل الماضي.
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