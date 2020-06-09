حكومة الوفاق تُرسل قافلة طبية متكاملة لمجابهة كورونا ودعم الصحة في سبها والمنطقة الجنوبية

أرسلت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني إمدادات طبية ضخمة، أمس الاثنين، إلى مدينة سبها، لدعم جهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وتوفير الإمدادات الطبيّة للمستشفيات والمراكز العلاجية بالمنطقة الجنوبية.

وأفادت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء، بأن إرسال القافلة يأتي بناءً على توجيهات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بتوفير كافة المتطلبات الضرورية لمجابهة جائحة كورونا، والمتطلبات الأساسية للقطاع الصحي في المنطقة الجنوبية.

وتم تجهيز قافلة طبية متكاملة لدعم مدينة سبها والمنطقة الجنوبية بجملة من التجهيزات والأدوية التخصصية والمستلزمات والمعدات الطبية والوقائية وأجهزة المعامل الخاصة بالكشف الدقيق عن الحالات المشتبه بها.

وتتضمن المعدات الطبية أجهزة التنفس، وأسرّة العناية الفائقة والإيواء، وعربات نقل المرضى والإسعاف، إضافة إلى تجهيزات غرف العمليات الجراحية والتخدير والولادة والتشخيص المختلفة، وثلاجات حفظ الأدوية وأجهزة أشعة رقمية ثابتة ومتحركة، ومحارق للمخلفات الطبية، وكافة متطلبات الوقاية من أقنعة وقفازات وبدل العزل ومواد تطهير وتعقيم بمختلف أنواعها لحماية الاطقم الطبية. يُشار إلى أن هذه هي القافلة الضخمة، هي الثانية التي تُرسل للمناطق الجنوبية لمجابهة جائحة كورونا وتوجهت قافلة الدعم الأولى إلى مدينة سبها والمدن المجاورة بتاريخ 19 أبريل الماضي.