حكومة الوفاق تُناقش الوضع الإنساني لنازحي ترهونة

ناقشت حكومة الوفاق الوطني الوضع الإنساني لنازحي مدينة ترهونة.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقِد اليوم الخميس، بين وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق يوسف جلالة، مع عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة أبوبكر سعيد، رفقة رئيس المجلس التسييري للبلدية محمد الكشر.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، البحث في آلية حل المشاكل، والعراقيل التي تواجه أهالي المدينة.

كما تم التطرق إلى سُبل عودة النازحين في أقرب وقت ممكن، بحسب ما أفادت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء.