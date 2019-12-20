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حكومة «الوفاق» تُناقش مع القائم بأعمال سفارة إندونيسيا مشروع تدوير النفايات

عين ليبيا | آخر تحديث: 20 ديسمبر 2019 - 16:19
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بحث اللقاء أوجه التعاون بين البلدين في عدة مجالات. [إدارة التواصل والإعلام]
التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق “المهدي الأمين”، الخميس، القائم بالأعمال في سفارة إندونيسيا لدى ليبيا.

وأفادت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء، بأن اللقاء يأتي لبحث أوجه التعاون بين البلدين في عدة مجالات الخاصة بالتدريب المهني وتأهيل القدرات الوطنية.

وتم خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، مناقشة مشروع تدوير النفايات وتقديم الاستشارات في شؤون البيئة والبنية التحتية، واستخدام القوى العاملة الإندونيسية في مجال المهن الطبية المساعدة.

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كما تم التطرق إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية وسبل الحد منها في ليبيا.

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