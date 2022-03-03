حكومة «باشاغا» تدين إغلاق المجال الجوي واختطاف وزرائها

أدانت الحكومة الليبية برئاسة فتحي «باشاغا» إغلاق المجال الجوّي والطريق البري ومنع الوزراء من الوصول إلى طبرق لتأدية القسم معتبرة هذا أول خرق لاتفاق وقف اطلاق النار المبرم في 2020.

وقالت الحكومة الليبية إنّ ذات الأطراف استهدفت الوزراء وعمدت إلى خطف وترهيب عدد منهم. حيث تم احتجاز وزير الخارجية ووزيرة الثقافة في حين تمكن البقية من الوصول إلى طبرق لأداء اليمين أمام مجلس النواب.

وجددت الحكومة الليبية رفضها القاطع لمثل هذه التصرفات الخارجة عن القانون، مؤكدة أنّ هذا لن يزيدها إلا اصرارا على استكمال مسار الوحدة والبناء والسلام.

واشارت الحكومة الليبية أنّ هذه الإجراءات المخالفة للقانون أدّت إلى تعطيل رحلات علاج لعدة مواطنين، الأمر الذي يُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان المكفول دستورياً.