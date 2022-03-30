حكومة «باشاغا» تنتهي من إعداد مشروع جدول المرتبات الموحد

أحال وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامه حماد، مشروع جدول المرتبات الموحد لكل قطاعات الدولة الممولة من الخزانة العامة إلى رئيس الحكومة المكلّف فتحي باشاغا.

وأكد المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، أنّ المشروع أشرفت على إعداده لجنة مشكلة من استشاريين بمجلس التخطيط الوطني ومجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي ووزارة التخطيط والمالية.

وأوضح الخطاب، أنّ اللجنة أعدت الجدول بما يحقق العدالة الاجتماعية، لتحقيق قدر من الرفاهية، وتحسين مستوى الدخل لمواجهة غلاء المعيشة بشكل عام.

وكان أن وزير التخطيط والمالية أسامة حماد تعهد، قبل أيام، على العمل على عدة ملفات أشار إليها في المنشور الأول للوزارة بعد منحها الثقة، من بينها استكمال مشروع القانون الموحد للمرتبات وصرف المرتبات دون تأخير