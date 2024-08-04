«حكومة حماد» تبحث تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي مع بيلاروسيا

عقدت وزير الثقافة والفنون بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الدكتورة صالحة التومي مع القائم بالأعمال في جمهورية بيلا روسيا محمد استيته.

وتمحور الاجتماع حول تفعيل الملفات الثقافية والأكاديمية والتقنية في الخارج، بهدف تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي وتطوير العلاقات الدولية.

شهد الاجتماع حضور القائم بالأعمال الليبي في جمهورية بيلاروسيا، الذي أكد على أهمية تعزيز التعاون الثقافي والتقني بين البلدين. كما تم مناقشة سبل تعزيز التبادل الثقافي وتطوير البرامج الأكاديمية المشتركة.

وأعربت وزير الثقافة عن تفاؤلها بمستقبل التعاون الثقافي والأكاديمي بين ليبيا والخارج، ونتطلع إلى تحقيق نجاحات ملموسة في مجالات الثقافة والتعليم التقني.