«حكومة حماد» تبحث تعزيز التعاون الثقافي مع بيلاروسيا

بحثت وزير الثقافة والفنون بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، صالحة التومي الدروقي، خلال استقبالها القائم بأعمال سفارة ليبيا في بيلاروسيا، محمد استيتة، أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الثقافية.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة سبل مد جسور التواصل وتعميق العلاقات في المجالات الأدبية والفنية بين ليبيا وبيلاروسيا.

وتم، خلال اللقاء، التركيز على أهمية التعاون في العديد من الدراسات والأبحاث التي تشمل الفنون، واللغة، والتراث، والآثار.

وأكدت الدكتورة صالحة الدروقي على أهمية تعزيز التعاون بشكل موسع، بما يُسهم في تطوير المشهد الثقافي في كلا البلدين والاستفادة من التجارب المشتركة لتحقيق التقدم الثقافي والفني.