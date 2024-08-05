«حكومة حماد» تبحث سبل دعم البلديات لمواجهة أعداد اللاجئين

استقبل وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان سامي الضاوي وزير الشؤون الأفريقية عيسى عبدالمجيد.

وناقش الوزيران، خلال اللقاء، سُبل دعم البلديات في المناطق الحدودية للتعامل مع الضغوط السكانية الكبيرة الناجمة عن تدفق الأعداد الهائلة من اللاجئين الأفارقة والسودانيين.

وأكد وزير الحكم المحلي أن وزارته، بصفتها الجهة المسؤولة عن قطاع البلديات، ستعمل على التنسيق الوثيق مع مختلف الوزارات ذات الصلة لضمان تأمين المناطق الحدودية ووضع آليات فعالة للكشف الصحي على القادمين إلى تلك البلديات.

وشدد الوزيران على أهمية تعزيز قدرات البلديات للتعامل مع هذه التحديات، من خلال توفير الدعم اللازم لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في تلك المناطق، بما يضمن تلبية احتياجات السكان المحليين واللاجئين على حد سواء.

كما بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لحشد المزيد من الدعم والمساعدات اللازمة لمساندة الجهود الوطنية في هذا الصدد.