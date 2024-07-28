«حكومة حماد» تبحث ملف اللاجئين غير الشرعيين في البلديات

تابع وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان سامي الضاوي، خلال اجتماعٍ جمعه بوزير الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي في مقر وزارة الحكم المحلي ببنغازي، ملف اللاجئين غير الشرعيين في البلديات.

وناقش الوزيران، خلال اللقاء، سبل التنسيق مع رؤساء المجالس البلدية لمعالجة التحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية في المناطق المحلية.كما تم بحث آليات تعزيز الشراكة بين الوزارتين والبلديات لتنفيذ برامج وإجراءات فعالة في هذا الشأن.

وأكد وزير الحكم المحلي على ضرورة إشراك المجالس البلدية في وضع الخطط المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية على المستوى المحلي.

وأشار وزير الهجرة غير الشرعية إلى أهمية تنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة واللاجئين بما يضمن تنسيق جهودها مع الجهات المحلية.