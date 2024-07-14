«حكومة حماد» تحتفل بإنجاز 100 عملية لاستعدال اعوجاج العمود الفقري

احتفلت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان بإنجاز المئة عملية لاستعدال اعوجاج العمود الفقري بحضور وزير الصحة الدكتور عثمان عبد الجليل، وعدد من الشخصيات البارزة في المجال الطبي.

وأكد عبد الجليل على ضرورة توفير الخدمات الطبية التي يبحث عنها المواطنون في الخارج داخل ليبيا، موضحا أن هذه العمليات الدقيقة تُعد الأولى من نوعها في مدينة بنغازي، وأن الكثير من المرضى لم يكن بمقدورهم البحث عن العلاج في الخارج نظرًا لتكلفته العالية.

وأضاف أن وزارة الصحة تسعى لتقليل تكاليف العلاج بالخارج من خلال التعاقد مع أفضل الجراحين المتخصصين وتدريب الكوادر الطبية المحلية.