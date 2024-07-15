حكومة «حماد» تبحث العروض المصرية نحو التحول الرقمي

استعرض وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عبدالله الشارف أرحومة خطوة الحكومة نحو التحول الرقمي في ليبيا للعام الجاري 2024.

وترأس مدير مكتب الإعلام والتواصل بالوزارة، المهندس عمر التمتام، اجتماعا مع مديري شركات مصرية مختصة في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في القاهرة.

وتم خلال الاجتماع استعراض العروض المقدمة من الشركات، ونقاش المقترحات التي تُسهم في دعم استراتيجية التحول الرقمي للوزارة.

وكانت وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية المكلفة قد أعلنت سابقًا أن عام 2024 هو عام التحول الرقمي، بتأكيد من رئيس الحكومة الدكتور أسامة حماد على أهمية دعم إدارة تقنية المعلومات والدعم الفني، لتحقيق خطتها الرقمية بكفاءة تامة.

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