حكومة «حماد» تشارك في أعمال الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان

شارك وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عبدالهادي الحويج في أعمال الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان في الجلسة المخصصة حول ليبيا ومناقشة التقرير السنوي للمجلس حول الأوضاع في ليبيا من مارس 2023 حتى أبريل 2024.

وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من مختلف دول العالم، وقد سجل أن هذا التقرير اشتغل على التعميم المخل والكثير من المغالطات خاصة وأن بعض المعلومات استندت على تقارير ومعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي، وليس على معلومات موثقة وصحيحة.

وقدم الحويج مداخلة مكتوبة تضمنت الردود علي كافة المغالطات التي وردت في التقرير ترجمت إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، وتم توزيعها على سفراء الدول ومندوبي المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

كما حرص على لقاء المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك والتباحث حول ليبيا ودعوته إلى توسيع نطاق زيارته للمناطق التي تدبرها الحكومة الليبية، والحرص على عدم تسييس العمل الحقوقي.