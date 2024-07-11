 «حكومة حماد» تصدر قرارا بإنشاء جامعة في «بلدية أبوصرة»

أصدرت الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب برئاسة أسامة حماد، قرارا “يقضي بإنشاء جامعة في بلدية أبوصرة، تحت مسمى (جامعة أبوصرة للعلوم الطبية)، بذمة مالية وشخصية اعتبارية مستقلة، وتكون تبعيتها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.

ووفق بيان الحكومة المكلفة، “وبحسب المادة الثانية من القرار رقم (240) لسنة 2024، تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن اعتماد النظام الداخلي للجامعة واعتماد الأقسام العلمية اللازمة لكافة الفصول الدراسية”.