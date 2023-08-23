حكومة « حماد» تنفي منع وفد مصلحة المطارات والخطوط الإفريقية زيارة مطار الكفرة

نفت وزارة الطيران المدني بالحكومة المكلفة من مجلس النواب منع وفد من مصلحة المطارات بطرابلس وشركة الخطوط الأفريقية من زيارة مطار الكفرة لفتح خط جوي مع طرابلس.

وأكّدت الوزارة في بيان لها، قرب جاهزية مطار الكفرة والانتهاء من صيانته، وأن حكومة الوحدة الوطنية تحاول القفز على إنجازات الحكومة المكلفة من النواب.

وكانت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بطرابلس، أعلنت عن فشل زيارة رئيس المصلحة ومدير عام شركة الخطوط الجوية الأفريقية لمطار الكفرة، بسبب «رفض الحكومة الليبية استقبال الطائرة».

وقالت المصلحة، إن الطائرة التي كان من المقرر إقلاعها اليوم من مطار معيتيقة متوجهة إلى مطار الكفرة، تحمل على متنها رئيس مصلحة المطارات، ومساعده، ومدير عام شركة الخطوط الجوية الأفريقية ومديري الإدارات والمهندسين والفنيين من مصلحة المطارات.