حكومة «حماد» تُلغي الاحتفالات بذكرى ثورة 17 فبراير

قررت الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب، رسمياً، إلغاء الاحتفالات بذكرى ثورة 17 فبراير لهذا العام تضامناً مع ضحايا إعصار دانييال الذي ضرب مناطق ومدن الجبل الأخضر.

وبحسب ما أفادت الحكومة في بيان، فإن هذا القرار يأتي لتوظيف كافة الإمكانيات البشرية والمادية في مجال إعادة إعمار المدن والمناطق المتضررة عبر صندوق إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة، وجبر الضرر.

ورأت الحكومة إلغاء الاحتفالات الرسمية بهذه المناسبة لهذا العام، وذلك تضامنا مع أهالي المنطقة الشرقية وأهالي مدينة زليتن، وحرصا على الما العام وترشيدا للإنفاق.

وأكد البيان بأنه لن يمنع المواطنين من ممارسة حقهم في الاحتفالات الشخصية في البيوت والشوارع للتعبير عن فرحتهم باعتبارها ذكرى ثورة الشعب الليبي.