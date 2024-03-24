حكومة «حماد»: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني

أكد وزير الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عبد الهادي الحويج، على رفض تهجير الشعب الفلسطيني، الذي تعتبر قضيته قضية إنسانية وسياسية عادلة تخص جميع أحرار العالم حتى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية العادلة.

وأكد وزير الخارجية، خلال لقائه القنصل العام لدولة فلسطين عماد الدين العتيلي، في مقر ديوان الوزارة بمدينة بنغازي، على “ضرورة وقف العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني وأهالي غزة الذين يتعرضون لأبشع إبادة جماعية”.

وأشاد القنصل العام لفلسطين بموقف الحكومة الليبية المكلفة “برئاسة أسامة حماد، والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، في دعم القضية الفلسطينية وإرسالها للمساعدات الإنسانية كأول دولة لأهالي غزة المحاصرين”.