حكومة «حمّاد» تعلن حالة القوة القاهرة بالحقول وإيقاف تصدير النفط

أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حمّاد، اليوم الاثنين، “حالة “القوة القاهرة” على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر”.

وأهابت الحكومة، في بيان، على خلفية الاعتداءات المتكررة على مصرف ليبيا المركزي، “بجميع الجهات المختصة والتابعة لها -كل حسب موقعه ومسؤوليته- وضع هذا الأمر موضع التنفيذ وبشكل عاجل”.

وقالت الحكومة، “إنها تتابع باهتمام بالغ الأهمية تكرر الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس من قبل مجموعات خارجة عن القانون، بتحريض ومساعدة من المجلس الرئاسي منتحل الصفة”.

وأضافت أن “هذه الاعتداءات ومحاولات الدخول بالقوة لمقر المصرف نتج عنها إيقاف وعرقلة سير المعاملات المالية للدولة بالكامل، وأدت إلى الإضرار بالمواطنين بشكل عام”.

وأكّدت الحكومة الليبية أن “هذه الاعتداءات من شأنها تعريض الاقتصاد الوطني للانهيار المتسارع”.

أبرز ماجاء في بيان الحكومة الليبية رقم 15 لسنة 2024 بشأن الاعتداءات المتكررة على مصرف ليبيا المركزي وإعلان حالة القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية تم النشر بواسطة ‏الحكومة الليبية‏ في الاثنين، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤

كلمة رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد بشأن اقتحام مصرف ليبيا المركزي. #الحكومة_الليبية تم النشر بواسطة ‏الحكومة الليبية‏ في الاثنين، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤