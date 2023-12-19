حكومة موحدة وإجراء الانتخابات.. محور لقاء المبعوث الأمريكي مع «حفتر»

التقى كل من المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيرمي برنت، اليوم الثلاثاء، مع خليفة حفتر، في مدينة بنغازي.

وبحسب ما أفادت السفارة الأمريكية عبر حسابها على منصة “إكس”، فإن اللقاء يأتي للتباحث حول أفضل السبل لتعزيز العمل الحيوي الذي يقوم به الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي لجمع الأطراف المؤسسية في ليبيا لحل المسائل السياسية التي تقف عائقا أمام الانتخابات وحكومة وطنية موحدة.

كما شدد الملتقون على أهمية توحيد الجيش الليبي والحفاظ على سيادة ليبيا والحرص على صرف الأموال لإعادة إعمار درنة والمناطق الأخرى المتضررة من الفيضانات بشكل شفاف وبقيادة خبراء وبدعم فني عتيد من المؤسسات الدولية.