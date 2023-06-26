حكومتا «الدبيبة» و«حماد» تتوافقان في أيام عطلة عيد الأضحى ووقفة عرفات

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة تحديد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، عطلة رسمية بمناسبة عيد الأضحى.

وشملت العطلة جميع المؤسسات والمرافق العامة بالدولة،باستثناء المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية العاجلة مع حفظ حقوق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل تلك الأيام.

من جانبها، قالت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد إنّها حددت أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة المقبلة، الموافق من 27 ـ 30 يونيو الجاري، عطلة رسمية بمناسبة وقفة عرفة وعيد الأضحى.