حلف الناتو: الناتو لن يغادر أفغانستان قبل أن يحين الوقت

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، قال أمس الاثنين، إن “الناتو يعمل على عدم عودة داعش إلى العراق”، وأن المباحثات التي سيجريها الحلف الخميس المقبل ستركز على مهمته في العراق وأفغانستان.

وتعهد ستولتنبرغ بأن الناتو لن يغادر أفغانستان “قبل أن يحين الوقت”، مؤكدا أنه “لا يمكن أن نسمح لأفغانستان بأن تكون منطلقا للهجمات ضد بلداننا”.

وأضاف الأمين العام أن “على طالبان خفض العنف، والتفاوض، وعدم التعاون مع المنظمات الإرهابية”، مشيرا إلى أن “مستوى العنف في أفغانستان مرتفع بطريقة غير مقبولة”. وفقا لما ذكرت قناة “الحرة”.

وفي سياق متصل، في نهاية يناير الماضي، قال 4 من كبار المسؤولين في حلف شمال الأطلسي إن القوات التحالف الدولي تخطط للبقاء في أفغانستان إلى ما بعد الموعد النهائي في مايو المنصوص عليه في اتفاق طالبان مع الولايات المتحدة، وهي خطوة قد تصعد التوترات مع الحركة الأصولية التي تطالب بالانسحاب الكامل.

وهناك نحو 10 آلاف جندي من التحالف الدولي، بينهم أميركيون، موجودون حاليا في أفغانستان، فيما قالت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنها ستراجع اتفاقية السلام التي أبرمهتها الإدارة السابقة مع حركة طالبان.