حلف الناتو: لصعود الصين عواقب على الأمن عبر الأطلسي

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، حذّر الجمعة، من أنه على الحلفاء الغربيين وشركائهم إقامة علاقات أقوى في مواجهة “عواقب” صعود الصين على الأمن عبر الأطلسي.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد عبر الإنترنت إن “صعود الصين يعد مسألة مصيرية بالنسبة للمجتمع الأطلسي مع عواقب محتملة على أمننا وازدهارنا وأسلوب حياتنا… لذلك، ينبغي على حلف شمال الأطلسي تعميق العلاقات مع شركائنا المقرّبين، مثل أستراليا واليابان، وإقامة علاقات أخرى حول العالم”. وفقا لفرانس برس.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايد، حضّ، خلال كلمته في المؤتمر، حلفاء بلاده على العمل معا لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الصينية.

وقال بايدن “علينا الاستعداد معا لمنافسة استراتيجية بعيدة الأمد من الصين… علينا ضمان بأن تتم مشاركة فوائد النمو بشكل واسع وبالتساوي، ليس من قبل البعض فقط. يمكننا مواجهة انتهاكات الحكومة الصينية الاقتصادية والإكراه وتقويض أسس النظام الاقتصادي العالمي”.