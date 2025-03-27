حلف الناتو: مقتل 4 جنود أمريكيين في ليتوانيا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، “مقتل أربعة جنود أمريكيين فقدوا أثناء التدريب في ليتوانيا”.

وقال روته: “بينما كنت أتحدث، وردت أنباء عن مقتل أربعة جنود أمريكيين في حادث في ليتوانيا”، وأفاد بأن “تفاصيل الحادث الذي وصفه بـ”الخبر المروع” لا تزال غير واضحة”.

وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: “أفكارنا مع عائلاتهم وأحبائهم”.

وفي وقت سابق، قالت القوات المسلحة الليتوانية، إنها تلقت تقريرا “عن فقدان أربعة جنود أمريكيين ومركبة مجنزرة واحدة أثناء تدريب في شرق البلاد”.

كما أعلن الجيش الأمريكي، “فقدان أربعة جنود في منطقة تدريب بساحة تدريب الجنرال سيلفستراس زوكاسكاس في بابرادي خارج العاصمة الليتوانية”، وذكر أنهم “كانوا يتدربون بالقرب من بابراد في شرق ليتوانيا بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا”.