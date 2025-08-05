«حلف الناتو» يطلق آلية جديدة لتسريع إمداد أوكرانيا بأسلحة أمريكية متطورة

أعلنت الحكومة الهولندية رسمياً عزمها إرسال أول شحنتين من الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا خلال الشهر الحالي، في إطار مبادرة دعم جديدة أطلقتها مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) تحت اسم “Prioritized Ukraine Requirements List” أو اختصاراً (PURL)، التي تهدف إلى تلبية احتياجات كييف العاجلة من الأسلحة والعتاد.

وأشار بيان صادر عن مجلس الوزراء الهولندي إلى أن هذه الشحنتين تشكلان البداية ضمن سلسلة من المساعدات العسكرية المنتظمة، حيث من المتوقع أن تصل دفعات جديدة إلى أوكرانيا بمعدل كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ما يعكس التزام هولندا المستمر بدعم أوكرانيا في مواجهة التحديات الأمنية.

وفي تصريح سابق، أكد وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمان أن بلاده تعد أول دولة في حلف الناتو تتخذ قراراً بإرسال أنظمة أسلحة أمريكية متطورة إلى كييف، بقيمة تصل إلى 500 مليون يورو، تشمل بشكل خاص صواريخ “باتريوت” المضادة للصواريخ والطائرات، إلى جانب قطع الغيار اللازمة لضمان جاهزية الأنظمة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن آلية دعم أوسع أطلقتها الولايات المتحدة وحلف الناتو، تهدف إلى تسريع توفير الأسلحة والأنظمة الدفاعية لأوكرانيا، مع التركيز على الاستفادة من المخزونات الأمريكية التي تحتوي على كميات كبيرة من هذه الأسلحة.

وقد سبق أن أعلنت وسائل إعلام غربية عن إرسال ألمانيا ثلاثة منظومات صواريخ “باتريوت” إلى أوكرانيا، في إطار الجهود الدولية المتزايدة لتعزيز دفاعات كييف وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

عضو في الكونغرس تطالب ترامب بوقف تسليح أوكرانيا بدلًا من معاقبة الهند

طالبت النائبة الجمهورية في الكونغرس الأمريكي عن ولاية جورجيا، مارجوري تايلور غرين، الرئيس دونالد ترامب بوقف تمويل وتسليح أوكرانيا، عوضًا عن فرض رسوم جمركية على الهند، وذلك في تعقيب على تصريحاته بشأن العلاقات الاقتصادية بين واشنطن ونيودلهي.

وفي منشور لها على منصة “إكس”، كتبت غرين: “بدلًا من فرض الرسوم، أوقفوا منح تأشيرات H1-B التي تسمح لأصحاب العمل الأمريكيين بتوظيف أجانب بدلًا من المواطنين الأمريكيين، وتوقفوا عن تمويل وتسليح الحرب التي أطلقها أوباما وبايدن والمحافظون الجدد بين أوكرانيا وروسيا”.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق عبر “تروث سوشيال” عن نيّته فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من الهند، متهمًا نيودلهي بإعادة تصدير النفط الروسي وشراء معظم معداتها العسكرية من موسكو، ما اعتبره تناقضًا مع علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة.

السويد ترصد 275 مليون دولار لدعم أوكرانيا ضمن مبادرة غربية لشراء أسلحة أمريكية

أعلن وزير الدفاع السويدي بول جونسون أن بلاده ستخصص 275 مليون دولار للمشاركة في مبادرة أمريكية لتمويل شراء أسلحة أمريكية وإرسالها إلى أوكرانيا، في إطار دعم عسكري مشترك يشمل عدداً من الدول الأوروبية.

وخلال مؤتمر صحفي بثّته قناة الحكومة السويدية على “يوتيوب”، أوضح جونسون أن الشحنات العسكرية ستصل إلى أوكرانيا الشهر المقبل، وستتضمن أنظمة دفاع جوي، وأسلحة مضادة للدبابات، وذخائر، وقطع غيار.

واعتبر أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية في مواجهة الحرب المستمرة.

وفي سياق متصل، أعلنت الدنمارك عن مساهمة بقيمة 580 مليون كرونة (نحو 7 مليارات روبل)، ضمن برنامج مشترك مع السويد والنرويج تبلغ قيمته الإجمالية 500 مليون دولار (نحو 40 مليار روبل)، ويركّز البرنامج على توفير ذخائر لمنظومات الدفاع الجوي من طراز “باتريوت”.