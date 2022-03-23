حلف «الناتو» يعقد اجتماعاً استثنائياً لبحث الأوضاع في أوكرانيا

يعتزم قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، الاجتماع غدا الخميس، بشكل استثنائي في العاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وبحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، فإن الاجتماع سينطلق في مقر الحلف ببروكسل، ومن المقرر أن يشارك فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ومن المنتظر أن يشارك الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، بكلمة في الاجتماع عبر اتصال مرئي، يطالب فيها “ناتو” بمنظومات دفاع جوية وفرض حظر جوي في بلاده.

وفي بيانه لإعلان القمة الاستثنائية، قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، إنهم سيناقشون خلال الاجتماع الاستثنائي نتائج “الاحتلال الروسي لأوكرانيا”، وسبل الحلف لتقديم “الدعم القوي” لكييف.

وأضاف ستولتنبرغ أن قمة القادة ستتناول أيضاً تعزيز القوة الرادعة والدفاع للحلف في ظل الحقائق الجديدة التي ظهرت على الصعيد الأمني.

وفي وقت سابق، عقدت الدول الأعضاء في “الناتو”، اجتماعاً على صعيد وزراء الخارجية والدفاع، لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية.