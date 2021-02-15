حلف «الناتو» ينشر طائرات استطلاع مُسيَّرة لمراقبة حدوده

أفاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ، بأن الحلف مستعد لاستخدام أسطول من طائرات الاستطلاع بدون طيار لمراقبة الحدود الجنوبية والشرقية للناتو.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن ستولتنبرغ قوله: “الأسطول مهم لتوفير قدرات المراقبة والاستجابة للتهديدات المحتملة”.

وأضاف: “الطائرات بدون طيار ستكون قادرة على القيام برحلات استطلاعية لمدة 30 ساعة، تغطي خلالها كامل المجال الجوي للحلف وتوفر صورة دقيقة لما يحدث”.

وتابع: “هذه الطائرات ستكون قادرة أيضا على اكتشاف العبوات الناسفة”.

وأشار ستولتنبرغ إلى أنه يعتزم أن يقترح في اجتماع وزراء دفاع الحلف في 17-18 فبراير الجاري زيادة تمويل الحلف.

يُشار إلى أن حلف شمال الأطلسي ويُعرف اختصاراً “الناتو”، هو منظمة عسكرية دولية تأسست عام 1949م بناءً على معاهدة شمال الأطلسي التي تم التوقيع عليها في واشنطن في 4 ابريل سنة 1949.

ويُشكل حلف الناتو نظاما للدفاع الجماعي تتفق فيه الدول الأعضاء على الدفاع المتبادل رداً على أي هجوم من قبل أطراف خارجية.

وحلف “الناتو” أو حلف شمال الأطلسي هو تحالف عسكري دولي يتكون من 30 بلد عضو مستقل في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا.