حلقة نقاش أممية تؤكد دور الصحافة في تعزيز العملية السياسية

اتفق المشاركون في حلقة نقاش عُقدت بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على أن للصحافة دورًا أساسيًا في العملية السياسية، يشمل تثقيف الجمهور، وتوفير منبر للحوار البنّاء، وكشف الفساد، ومحاسبة القادة. ووفقًا لمحمود شمام، رئيس مجموعة الوسط الإعلامية، فإن «الفشل الإعلامي هو جزء من فشل للمجتمع».

وشارك في الحلقة، التي نُظمت عبر الإنترنت ضمن برنامج «بصيرة» للإعلاميين، كل من شمام، إبراهيم هدية، المدير العام لوكالة الأنباء الليبية (وال)، وزينب تربح، الصحفية المستقلة وصاحبة مبادرة نحو الحل الإعلامية. وأدار الحوار محمد الأسعدي، المتحدث باسم البعثة، وتناول تحديات الحياد، ومكافحة خطاب الكراهية، والتضليل الإعلامي.

وحضر الحلقة 39 عضوًا من الوسط الصحافي الليبي، من بينهم ممثلون عن أجواء ميديا، والمنظمة الليبية للإعلام المستقل، وراديو ليبيا إف إم.

ووصف إبراهيم هدية دور الصحافة بأنه «جسر بين المواطن والسلطة»، مشيرًا إلى أن الصحافي «ليس مجرد ناقل للأخبار، إنما مرشد معرفي يساعد الجمهور على فهم ما يجري».

وأكد المشاركون أن القوانين الانتخابية والنزاعات الدستورية تمثل عوائق رئيسة أمام سير الانتخابات، بينما يجهل العديد من الليبيين هذه المفاهيم الأساسية.

وأشار ياسين الحسوني، أحد الحضور، إلى ضرورة تثقيف المواطنين قائلاً: «ما هي الدولة المدنية؟ ما هو الناخب؟ ما هو الدستور؟ على مدى 42 عامًا، غابت هذه المفاهيم عن فهم الجمهور. ودور الإعلام هو تثقيف المواطنين وتوعيتهم».

كما تناولت النقاشات ضرورة تعزيز أساليب البحث والحفاظ على الحياد في بيئة شديدة الاستقطاب، حيث شدد شمام على أن «على الصحافي أن يقف بحزم حتى لا يصبح متبنيًا لرواية سياسية بعينها»، مؤكدًا أن «السياسة تدخل في كل شيء»، من الخدمات الأساسية إلى المستشفيات والمدارس والوظائف. فيما أشار هدية إلى أهمية التأكد من المعلومات عبر التواصل مع مصادر متعددة.