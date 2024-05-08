حلقة نقاش حول الطاقة المتجددة في ليبيا

أقام مجلس التخطيط الوطني، حلقة نقاش حول الطاقات المتجددة والنظيفة ومساهمتها في توفير الاحتياج الطاقوي في ليبيا، وذلك في مقر مجلس التخطيط الوطني بطرابلس.

وقدمت خلال حلقة النقاش عدد من الأوراق العلمية لعدد من المختصين في مجال الطاقة، وتم الاتفاق على الاستمرار في تنظيم مثل هذه الحلقات مستقبليا الى حين الخروج برؤية استراتيجية لليبيا في مجال الطاقة.

شارك في الحلقة رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة حسن حبيب، رفقة كل من أعضاء اللجنة عبدالمطلب بقص، وسعد بن شرادة، وتوفيق ارقيق، و إبراهيم التهامي، وعدد من أعضاء مجلس النواب.