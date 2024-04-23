حل النزاعات وتقريب وجهات النظر.. محاور لقاء «تكالة» بأعيان الجبل الغربي

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بحضور مقرر المجلس أبوالقاسم دبرز، ورئيس اللجنة السياسية عبد العزيز احريبة، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في طرابلس، مع مجلس أعيان وحكماء مدن الجبل وباطن الجبل.



وجرى خلال اللقاء مناقشة الدور الذي يقوم به مجلس الأعيان والحكماء في سبيل حل النزاعات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف للوصول إلى حلول سلمية وتسوية اجتماعية تُحقق السلم والاستقرار في تلك المناطق.

كما ناقش اللقاء الوضع السياسي في البلاد وأسباب الجمود السياسي وكيفية الخروج من الأزمة وكيفية التعاطي مع الجهود الأممية بما يُحقق الاستقرار ويُحافظ على وحدة البلاد وأهداف ثورة السابع عشر من فبراير، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة.