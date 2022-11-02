حل «ليبي ليبي» وتحقيق الاستقرار.. القادة العرب يقرّون إعلان الجزائر

شدّد إعلان الجزائر على إنهاء الأزمة الليبية عبر حل «ليبي ليبي»، والتأكيد على الوصول إلى انتخابات في أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم.

ورحب إعلان الجزائر بالتحركات والمبادرات الحميدة التي قامت وتقوم بها العديد من الدول العربية، من أجل الحد من انتشار الاسلاموفوبيا وتخفيف حدة التوترات.

وأكّد إعلان الجزائر على أهمية اضطلاع الدول العربية بدور بارز في تنظيم التظاهرات الدولية الكبرى، التي تشكل محطات رئيسية ومهيكلة للعلاقات الدولية.

وفي هذا الصدد تم الإعراب عن دعم جمهورية مصر العربية التي تستعد لاحتضان الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ.

وأعرب إعلان الجزائر عن مساندة دولة قطر التي تتأهب لاحتضان نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وثقتهم التامة في قدرتها على تنظيم طبعة متميزة لهذه التظاهرة العالمية. ورفض حملات التشويه والتشكيك المغرضة التي تطالها.

وأكّد إعلان الجزائر على دعم استضافة المملكة المغربية للمنتدى العالمي التاسع لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، يومي 22-23 نوفمبر 2022 بمدينة فاس.