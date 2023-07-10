حماد: القضاء الليبي أثبت أنه سد منيع أمام كل المؤامرات

قال رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حماد إن القضاء الليبي أثبت أنه سد منيع أمام كل المؤامرات التي تستهدف النيل من الوطن وكرامة أهله عبر إهدار إيرادات النفط ثروة كل الليبيين لصالح قلة حاكمة دون سند قانوني.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على تويتر تعليقاً على فرض القضاء الليبي الحراسة القضائية على الإيرادات النفطية، ووضع كل موارد الدولة المالية تحت سلطة القضاء وإشرافه.

وتقدم حماد بالشكر والتقدير للقضاء الليبي على اتخاذه هذا الإجراء، مؤكدا احترامه لسيادة القضاء واستقلاله.

وأضاف رئيس الحكومة في تغريدته: “أسجل وافر تقديري واحترامي لكل أعضاء الهيئات القضائية على كل مجهوداتهم في سبيل الوقوف مع المواطن والوطن في كل المحطات على مر التاريخ، ونعلم أن الأمانة التي على عاتقكم اليوم كبيرة ونسأل الله لكم التوفيق في حفظها وصونها وأن تكونوا على قدر الثقة”.

واختتم حماد بالقول: “أبارك ختامًا لشعبنا العظيم انتصار إرادته والحكم لصالح حماية موارده وأمواله من النهب الممنهج ووضعها في أيادي السلطة القضائية حتى الاتفاق على آلية انفاق يختارها ويتفق عليها الشعب وحده صاحب الحق الاصيل في ثرواته وأمواله”.

أتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى القضاء الليبي النزيه ونحترم سيادته واستقلاله الذي أثبت اليوم أنه سد منيع أمام كل المؤامرات التي تستهدف النيل من وطننا وكرامة أهله عبر إهدار إيرادات النفط ثروة كل اللبيبين لصالح قلة حاكمة دون سند قانوني. (1/3) — Dr. Osama Hamad – د. أسامة حماد (@DrOsamaSHamad) July 10, 2023