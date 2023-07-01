حماد: تصريحات المبعوث الأمريكي حول النفط تدخل سافر

وصف رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النواب أسامة حماد، تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند بشأن التحذير من إغلاق النفط، بأنها تدخل سافر في شؤون الدولة الليبية.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، أوضح حماد أنهم عندما لوحوا بالراية الحمراء لإيقاف تدفق إيرادات العائدات النفطية، ووضعوها تحت الحراسة القضائية قصدهم بذلك أنه وفي حال عدم التزام المؤسسات المعنية في طرابلس بتنفيذ أحكام وقرارات القضاء للحفاظ على قوت الليبيين الذي وقع تحت تصرف حكومة منتهية الولاية تبدده بالمجان، فإنه ستكون لهم خطوات أخرى للحفاظ على أموال الدولة وكف أيدي العابثين.

وطالب رئيس الحكومة الليبية من المبعوث الأمريكي باحترام سيادة القضاء الليبي وعدم التدخل بالانحياز لأي طرف كان وعدم تغليب المصالح الخارجية على مصالح وحقوق الشعب الليبي وعدم إلقاء التصريحات الإعلامية دون معرفة ودراية لحقيقة الأمر كون ذلك يعتبر تدخل سافر في شؤون الدولة الليبية.

وأضاف حماد أن هذه التصريحات مبنية على دعم طرف واحد مستفيد بإهدار أموال الشعب، في ظل عدم وجود آلية صحيحة وشفافة لإدارة عائدات وإيرادات النفط والغاز، مشيراً إلى أن الخطر الحقيقي ليس في إيقاف الإيرادات النفطية أو إيقاف تصديره، وإنما الخطر هو سرقة وإهدار أموال الشعب برعاية دولية.

هذا ودعا رئيس الحكومة الليبية مجلسي النواب والدولة بالإسراع لاتخاذ الخطوات العملية للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة لإدارة شؤون البلاد ومواردها.

ستكون لنا خطوات أخرى للحفاظ على أموال الدولة وكف أيدي العابثين.



وأوجه المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السيد ريتشارد نورلاند @USEmbassyLibya بإحترام سيادة القضاء الليبي وعدم التدخل بالإنحياز لأي طرف كان وعدم تغليب المصالح الخارجية على مصالح وحقوق الشعب الليبي. (2/4) — Dr. Osama Hamad – د. أسامة حماد (@DrOsamaSHamad) June 30, 2023